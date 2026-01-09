Il verbale di scrutinio del I trimestre quadrimestre della scuola primaria | scarica un modello aggiornato
Scarica il modello aggiornato del verbale di scrutinio del primo quadrimestre della scuola primaria. Questo documento registra in modo dettagliato e preciso le operazioni di valutazione e deliberazione relative al primo periodo dell’anno scolastico 2025/2026, offrendo uno strumento utile per la corretta documentazione delle attività di scrutinio.
Il presente verbale documenta in modo analitico e puntuale lo svolgimento delle operazioni di scrutinio del primo periodo valutativo dell’anno scolastico 20252026 nella scuola primaria. Esso attesta la regolare costituzione del Consiglio di classe o dell’équipe pedagogica, il richiamo della normativa vigente, l’adozione dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e l’attribuzione collegiale dei giudizi . L'articolo Il verbale di scrutinio del I trimestrequadrimestre della scuola primaria: scarica un modello aggiornato . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
