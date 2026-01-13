Scrutinio scuola Primaria | quadro normativo adempimenti verbalizzazione e un modello di verbale da scaricare
Questo articolo fornisce informazioni sullo scrutinio della scuola primaria, includendo il quadro normativo, gli adempimenti necessari, la verbalizzazione delle operazioni e un modello di verbale da scaricare. Si riferisce alle procedure adottate nel primo periodo valutativo, in conformità con il sistema di valutazione a regime, a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Un testo utile per comprendere le modalità e le formalità di questa fase importante del percorso scolastico.
Il presente contributo inquadra le operazioni di scrutinio del primo periodo valutativo nella scuola primaria alla luce del sistema di valutazione pienamente a regime a partire dall’anno scolastico 20252026. L’articolo richiama il quadro normativo vigente e chiarisce i principi che regolano la valutazione degli apprendimenti, del comportamento e dell’educazione civica, con particolare riferimento all’uso esclusivo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il presente verbale documenta in modo analitico e puntuale lo svolgimento delle operazioni di scrutinio del primo periodo valutativo dell’anno scolastico 2025/2026 nella scuola primaria. Esso attesta la regolare costituzione del Consiglio di classe o del… x.com
