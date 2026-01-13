Ventisette morti in un attacco dei paramilitari nel sudest del Sudan

Il 12 gennaio nel sudest del Sudan si è verificato un attacco con droni condotto dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), che ha causato la morte di 27 persone e il ferimento di 73. L’evento evidenzia la persistente instabilità nella regione e le tensioni legate ai conflitti armati in Sudan.

Il 12 gennaio 27 persone sono morte e 73 sono rimaste ferite in un attacco con i droni condotto dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) contro una base militare nel sudest del Sudan.

