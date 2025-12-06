Sudan attacco dei paramilitari su un asilo | 50 morti tra cui 33 bambini

Un attacco con droni delle forze paramilitari sudanesi dell’Rsf ha colpito u n asilo nel Sudan centro-meridionale, uccidendo 50 persone, tra cui 33 bambini. I paramedici presenti sulla scena nella città di Kalogi, nello stato del Kordofan meridionale, sono stati oggetto di “un secondo attacco inaspettato”, secondo quanto si legge in una nota degli stessi medici. L’attacco è avvenuto giovedì, ma le interruzioni delle comunicazioni nella zona hanno reso difficile avere informazioni sui morti e i feriti. L’Rsf e l’esercito sudanese si contendono il potere in Sudan dal 2023. Gli scontri si stanno ora concentrando negli Stati ricchi di petrolio del Kordofan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

