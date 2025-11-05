Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale in Sudan

Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le violenze nel Darfur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan

News recenti che potrebbero piacerti

Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il p - facebook.com Vai su Facebook

Naufragio al largo della Tunisia, quaranta migranti, tra cui anche neonati, sono morti. Soccorse trenta persone, secondo quanto riportato dal portavoce del tribunale di Mahdia $ANSA - X Vai su X

Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan - Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le ... Scrive internazionale.it

Croce Rossa, 'cinque volontari sudanesi uccisi nel Kordofan' - La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che cinque volontari sudanesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi mentre erano in servizio a Bara, nell ... Secondo msn.com