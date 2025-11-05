Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale in Sudan

Internazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le violenze nel Darfur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

quaranta morti in un attacco nel kordofan settentrionale in sudan

© Internazionale.it - Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan

News recenti che potrebbero piacerti

quaranta morti attacco kordofanQuaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan - Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le ... Scrive internazionale.it

quaranta morti attacco kordofanCroce Rossa, 'cinque volontari sudanesi uccisi nel Kordofan' - La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che cinque volontari sudanesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi mentre erano in servizio a Bara, nell ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quaranta Morti Attacco Kordofan