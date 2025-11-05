Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale in Sudan
Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le violenze nel Darfur. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il p - facebook.com Vai su Facebook
Naufragio al largo della Tunisia, quaranta migranti, tra cui anche neonati, sono morti. Soccorse trenta persone, secondo quanto riportato dal portavoce del tribunale di Mahdia $ANSA - X Vai su X
Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan - Almeno 40 persone sono morte in un attacco a El Obeid, capoluogo dello stato del Kordofan Settentrionale, nel centrosud del Sudan, hanno annunciato il 5 novembre le Nazioni Unite, mentre continuano le ... Scrive internazionale.it
Croce Rossa, 'cinque volontari sudanesi uccisi nel Kordofan' - La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha fatto sapere che cinque volontari sudanesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi mentre erano in servizio a Bara, nell ... Secondo msn.com