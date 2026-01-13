**Venezuela | Meloni a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò**

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato all'aeroporto di Ciampino Alberto Trentini e Giorgi Burlò, rientrati dal Venezuela dopo essere stati liberati. L'evento segna il ritorno in Italia dei due cittadini, dopo il loro rilascio nel paese sudamericano. L'incontro si è svolto in un contesto di normale coordinamento istituzionale, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

