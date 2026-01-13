L’aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, provenienti dal Venezuela, è atterrato all’aeroporto di Ciampino. La loro presenza in Italia segna il ritorno dopo questa missione internazionale.

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - É atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Venezuela: atterrato a Ciampino aereo con Trentini e Burlò

