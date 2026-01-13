Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino | Meloni e Tajani in aeroporto

Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino a bordo di un volo di Stato, tornando in Italia dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela. All’aeroporto erano presenti il premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. La loro liberazione rappresenta un importante momento di ritorno e di conclusione di un lungo periodo di attesa.

È atterrato a Ciampino il volo di Stato che ha riportato a casa l’imprenditore Mario Burlò e Alberto Trentini, il cooperante italiano 46enne, entrambi liberati in Venezuela dopo una detenzione durata oltre 400 giorni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in aeroporto insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Armanda Colusso, madre di Alberto, è nello scalo romano insieme all’avvocata di famiglia Alessandra Ballerini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

