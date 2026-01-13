Venezuela l' arrivo di Meloni e Tajani a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono arrivati all’aeroporto di Ciampino per accogliere Alberto Trentini e Mario Burló, rientrati dal Venezuela. L’incontro si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche e cooperazione tra Italia e Venezuela. La presenza dei rappresentanti istituzionali sottolinea l’importanza delle attività diplomatiche in questa fase.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani sono giunti all’aeroporto di Ciampino per accogliere Alberto Trentini e Mario Burló, in arrivo dal Venezuela. Prima di loro sono arrivati la madre di Trentini e l’avvocata Alessandra Ballerini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, l'arrivo di Meloni e Tajani a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò Leggi anche: **Venezuela: Meloni a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò** Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino: Meloni e Tajani in aeroporto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela e Ucraina, Meloni fa il punto con Tajani e Salvini; Venezuela, Meloni: «No alla forza ma azione difensiva legittima». Opposizioni contro l’attacco; Venezuela, Meloni sta con Trump: “Legittimo difendersi dal narcotraffico”. Schlein: “Gravi le parole della pr…; Venezuela, Tajani: seguiamo situazione, presidente Meloni è informata. Venezuela, l'arrivo di Meloni e Tajani a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò - (LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani sono giunti all’aeroporto di Ciampino per ... stream24.ilsole24ore.com

Venezuela, Meloni e Tajani a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è all'aeroporto di Ciampino, insieme al ministro degli Esteri Antonio ... notizie.tiscali.it

Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli la premier e il ministro Tajani: la diretta - 30 l'aereo partito da Caracas che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione ... ilmessaggero.it

VENEZUELA: IL TORINESE BURLÒ IN ARRIVO DOMANI A TORINO. ORE DI ATTESA A TORTONA PER GASPERIN Il nostro servizio [VIDEO] - facebook.com facebook

Alberto Trentini liberato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Martedì 13 l’arrivo in Italia glistatigenerali.com/attualita/cron… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.