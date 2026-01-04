L’attenzione internazionale si concentra sulle strategie di Trump nei confronti della Cina, considerate fondamentali per comprendere le sue mosse in Venezuela. Analisti sottolineano come le tre principali iniziative dell’ex presidente rappresentino un tentativo di limitare l’influenza di Pechino nella regione e di rafforzare la posizione degli Stati Uniti. Questo scenario evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche che coinvolgono Cina, USA e America Latina.

Roma, 4 gennaio 2025 – Trump contro Xi, per molti analisti, è la vera chiave di lettura dell’operazione in Venezuela. E non si può dare loro torto. Il Paese sudamericano per il Dragone è importante almeno per tre motivi. Il primo è quello energetico. Fino al 2 gennaio, il Venezuela rappresentava per la Cina una risorsa unica. Le sue immense riserve, in gran parte di petrolio extra-pesante, offrivano a Pechino la possibilità di diversificare le fonti di approvvigionamento e di ridurre la dipendenza dal Medio Oriente e dalle rotte marittime controllate dagli Stati Uniti. Non è ancora possibile dire come evolverà la situazione, ma si può essere ragionevolmente certi che la Casa Bianca appalterà la gestione delle risorse energetiche a realtà poco concilianti con il Dragone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la Cina teme l’effetto Venezuela. Le 3 mosse di Trump per dare scacco a Pechino

