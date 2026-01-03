Venezuela | Trump rispolvera la dottrina Monroe Ora tocca a Maria Corina Machado?

Il recente arresto del presidente del Venezuela ha riacceso le speculazioni sul ruolo degli Stati Uniti nella regione. Con Trump che sembra riscoprire la dottrina Monroe, si apre un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali con Caracas. Resta da capire se questa mossa possa favorire un cambio di leadership, come quello di Maria Corina Machado, e quale sarà l’impatto sulla stabilità politica del paese e dell’intera area.

E ora? È questo l'interrogativo senza risposta che circola in tutte le cancellerie mondiali. Il sequestro – taluni dicono "concordato" – del presidente-dittatore del Venezuela spariglia le carte. Lasciamo stare, per il momento, la retorica sul diritto internazionale, violato in una infinità di scenari. Cerchiamo piuttosto di essere realisti. In ballo ci sono i destini delle grandi potenze, politica ed economiche. E dunque, in primo luogo, degli Stati Uniti d'America e del mondo occidentale. Un mondo di cui l'Italia fa parte. Che Trump sia o meno simpatico conta poco. Certo rischia di essere antipatico anche ai suoi elettori, affascinati dagli slogan del movimento MAGA (Make America Great Again).

