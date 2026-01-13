Venezuela Burlò | È stato un vero sequestro di persona

In Venezuela, Burlò ha descritto la sua esperienza come un vero sequestro di persona. Pur non denunciando violenze fisiche, ha sottolineato l’isolamento totale, il divieto di comunicare con i propri figli e l’impossibilità di consultare un avvocato. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le limitazioni che molte persone affrontano nel contesto delle restrizioni e delle misure di isolamento nel Paese.

“Come siamo stati trattati? Non bene, non posso dire che mi siano state fatte delle violenze fisiche, ma senza poter parlare con i nostri figli, senza il diritto di difesa, senza poter parlare con un avvocato, completamente isolati. Qui pensavano che io potessi essere morto: quando uno lede il diritto di difesa, di parlare con i propri figli, e chi è genitore può capire la sofferenza, è una tortura, è stato un puro e vero sequestro di persona”. Cosi il 52enne imprenditore piemontese Mario Burlò parlando con i giornalisti all’uscita dell’aeroporto di Ciampino dopo la sua liberazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Burlò: "È stato un vero sequestro di persona" Leggi anche: Chi è Mario Burlò, italiano liberato dopo essere stato rapito in Venezuela Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, Burlò: Temevo ci avrebbero ammazzati, vero sequestro di persona Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.