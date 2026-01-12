Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati recentemente liberati e si trovano attualmente presso l’ambasciata d’Italia a Caracas, in Venezuela. La loro condizione rimane sotto osservazione e si prosegue con le procedure diplomatiche per garantire la loro sicurezza e assistenza. La notizia della loro liberazione rappresenta un passo importante in un contesto complesso, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti e la tutela dei cittadini italiani all’estero.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano attualmente nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas, in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la notizia su X, comunicandola personalmente al Presidente del Consiglio. Ha riferito di aver parlato con i due connazionali, i quali stanno bene, e ha aggiunto che rientreranno presto in Italia. La liberazione rappresenta un segnale importante da parte della nuova presidente venezuelana Delcy Rodríguez, che il governo italiano ha apprezzato molto. Trentini, cooperante 46enne originario di Venezia, era detenuto da 13 mesi nel carcere di El Rodeo (noto per ospitare prigionieri politici), senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

