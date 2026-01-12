Chi è Mario Burlò italiano liberato dopo essere stato rapito in Venezuela

Mario Burlò è un imprenditore torinese che, dopo essere stato rapito in Venezuela, è stato recentemente liberato. La sua vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, poiché era detenuto con accuse di terrorismo, ancora da confermare. La sua storia rappresenta una delle numerose situazioni di cittadini italiani coinvolti in contesti internazionali complessi, evidenziando l’importanza di un’attenzione costante alle questioni diplomatiche e legali.

Alla fine anche per lui la tanto attesa liberazione è arrivata. Ma chi è Mario Burlò? Si tratta di un imprenditore torinese detenuto in Venezuela, con generiche accuse di terrorismo. “Anche a nome dei familiari vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l'evolversi della situazione di Mario Burlò. Da mesi siamo costantemente informati dell'attività diplomatica esercitata per definire la situazione del nostro assistito e confidiamo che i reciproci sforzi possano portare presto alla sua liberazione”, avevano affermato poche ora fa gli avvocati Benedetto Buratti e Maurizio Basile legale della famiglia dell’uomo che si trovava detenuto in Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Mario Burlò, italiano liberato dopo essere stato rapito in Venezuela Leggi anche: Venezuela: liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin. Speranze per Trentini, Burlò e Pilieri Leggi anche: Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mario Moriggi Studio Intarsio - facebook.com facebook

