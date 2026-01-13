Venezuela | atterrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò l’abbraccio con i familiari e il saluto di Meloni

Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente rientrati in Italia dopo essere stati detenuti in Venezuela senza accuse formali, sono stati accolti con emozione dai loro familiari. La vicenda, durata oltre un anno, si è conclusa con il loro rientro e il saluto del presidente Meloni. Questa restituzione rappresenta un importante momento di speranza e di attenzione alle vicende di cittadini italiani all’estero.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del cooperante Alberto Trentini e dell’imprenditore Mario Burlò, arrestati pretestuosamente e incarcerati senza accuse formali per oltre un anno in Venezuela. Stamattina, intorno alle 8:45, è atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo che ha riportato in Italia i nostri connazionali. Presenti Meloni e Tajani. Ad accogliere Trentini e Burlò, liberati ieri mattina dalle autorità venezuelane, c’erano anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Appena scesi dall’aeromobile i due hanno ricevuto l’abbraccio dei propri cari, la madre di Trentini, Armanda e i figli di Burlò, Gianna e Corrado. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Venezuela: atterrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, l’abbraccio con i familiari e il saluto di Meloni Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino: Meloni e Tajani in aeroporto Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia; Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Ad accoglierli Meloni e Tajani; Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati in Italia; Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela. Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano in Italia: atterrato a Ciampino il volo dal Venezuela - Trentini, atterrato a Ciampino con Burlò dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela: accoglienza istituzionale per il rientro in Italia. notizie.it

Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela - Mentre Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: “ Dopo la sofferenza, condividiamo la gioia ”, le ha detto, Tajani ha assicurato l'impegno per gli altri ventiquattro detenuti politici italiani ... tg.la7.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia - Erano stati detenuti nel carcere venezuelano El Rodeo I per oltre un anno: ora sono atterrati con un volo di Stato a Ciampino ... ilpost.it

È tragico vedere quanti commentatori siano atterrati ieri direttamente da Marte per spiegare la "fine dell'ordine costruito sul diritto internazionale" dopo il blitz americano in Venezuela e "l'inizio della legge del più forte". Quando invece, il baccano di Caracas,

