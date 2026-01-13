Alle 8.45 di oggi, l’aereo di Stato proveniente da Caracas è atterrato all’aeroporto di Ciampino, riportando in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò. L’arrivo segna il rientro dei due cittadini italiani dopo il viaggio all’estero. L’evento si svolge in modo regolare e senza particolari inconvenienti.

Alle 8.45 l’aereo di Stato partito ieri da Caracas che riportava a casa Alberto Trentini e Mario Burlò è atterrato all’aeroporto di Ciampino. I due sono stati rilasciati lunedì dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Sul volo viaggiava anche il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, che si era recato nella capitale venezuelana per seguire direttamente la fase finale della trattativa. Ad attendere i due italiani, arrivati su un Falcon del XXXI Stormo, c’erano i familiari, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Poco prima dell’arrivo del volo è giunta in aeroporto anche Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, accompagnata dall’avvocata Alessandra Ballerini, che assiste la famiglia durante questa lunga vicenda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino: Meloni e Tajani in aeroporto

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò tornano in Italia: atterraggio a Ciampino dopo la liberazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi.

Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano all’Ambasciata d’Italia a Caracas. tgcom24.mediaset.it