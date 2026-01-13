Vede le luci accese in casa e chiama i carabinieri | c' è un ladro seduto sul letto con accanto due pistole

Un residente di Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia, ha chiamato i carabinieri dopo aver visto le luci accese nella propria casa. All’arrivo, i militari hanno trovato un ladro seduto sul letto, con due pistole accanto a lui. L’intervento ha permesso di bloccare l’individuo e di mettere fine all’irruzione, garantendo la sicurezza dell’abitazione e dei suoi occupanti.

I carabinieri lo hanno trovato in casa, seduto sul letto e con accanto due pistole, dopo l'immediata segnalazione del proprietario di un'abitazione, una villetta di Quinzano d'Oglio, piccolo comune della provincia di Brescia. E così hanno arrestato il ladro, un giovane di 25 anni, cittadino.

