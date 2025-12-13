Lardirago vede il ladro in fuga dopo il furto in casa | urla e chiama i carabinieri Arrestato

A Lardirago, un uomo di 61 anni è stato arrestato in flagranza di furto dopo essere stato sorpreso mentre tentava di scappare dalla casa appena svaligiata. Il proprietario, rientrando, ha assistito al tentativo di fuga e ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. L'arresto si è concluso con il fermo dell'autore del furto.

Lardirago (Pavia), 13 dicembre 2025 - E' stato arrestato in flagranza, per furto in abitazione. L'uomo, 61enne della zona, pluripregiudicato, è stato visto uscire dalla casa dal proprietario che stava rientrando. Alle istintive urla per scacciare l'intruso è seguita l'immediata chiamata al 112 e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, che si trovava già nelle vicinanze per un consueto servizio di controllo del territorio ed è così arrivata sul posto in pochi minuti, lo ha intercettato mentre cercava di fuggire, riuscendo a bloccarlo e a far scattare l'arresto ancora in flagranza. E' successo verso le 13. Ilgiorno.it

Guardia giurata uccide ladro in fuga a Roma, arrestato l’ultimo membro della banda: era scappato in Croazia - Banda di ladri rapina una casa a Roma, guardia giurata spara e colpisce uno di loro: rintracciato e fermato l’ultimo membro del gruppo, era scappato in Croazia. fanpage.it

Ladro seriale tenta la fuga e finisce in manette: stop ai predoni dei garage - L’unico rimedio è la massima collaborazione tra residenti e forze ... ilrestodelcarlino.it