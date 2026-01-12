Ladro assalta una villa poi si chiude in camera da letto con due pistole

Da bresciatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ladro è stato trovato all’interno di una villa a Quinzano d’Oglio, dopo essere stato segnalato dal proprietario. All’arrivo delle forze dell’ordine, il malvivente si era rifugiato in camera da letto, dove era seduto sul letto con due pistole accanto. L’intervento dei carabinieri ha permesso di mettere fine all’episodio e di garantire la sicurezza dell’abitazione.

Seduto sul letto, con accanto due pistole: così i carabinieri, allertati dall’immediata segnalazione del proprietario, hanno trovato il malvivente che si è introdotto in una villa di Quinzano d’Oglio.L'allarme lanciato dal padrone di casa L’uomo, rientrato nel cuore della notte tra sabato 1o e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

