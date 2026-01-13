Università | domani alla Lum presentazione libro Giorgio Perinetti

Domani, mercoledì 14 gennaio alle ore 11, l’università Lum 'Giuseppe Degennaro' ospiterà un evento di presentazione del libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, intitolato 'Quello che non ho visto arrivare'. L’incontro si inserisce nell’ambito degli open day e offrirà l’opportunità di approfondire i temi trattati dall’opera e conoscere autori e contenuti.

