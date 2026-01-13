Università | domani alla Lum presentazione libro Giorgio Perinetti
Domani, mercoledì 14 gennaio alle ore 11, l’università Lum 'Giuseppe Degennaro' ospiterà un evento di presentazione del libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, intitolato 'Quello che non ho visto arrivare'. L’incontro si inserisce nell’ambito degli open day e offrirà l’opportunità di approfondire i temi trattati dall’opera e conoscere autori e contenuti.
(Adnkronos) – Domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 11, l’università Lum 'Giuseppe Degennaro' ospiterà un nuovo appuntamento di open day con Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, co-autori del libro 'Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l'anoressia e ciò che resta di bello'. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi del disagio psicologico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
