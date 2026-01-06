San Giorgio Morgeto partecipazione e riflessione alla presentazione del libro di Domenico Contartese

A San Giorgio Morgeto si è tenuta la presentazione del libro “Riprendiamoci l’Anima” di Domenico Contartese. L’evento ha coinvolto cittadini, lettori e appassionati di cultura e impegno civile, offrendo uno spunto di riflessione su temi di attualità e valori condivisi. Un momento di confronto che ha rafforzato il senso di comunità e interesse per la crescita culturale del territorio.

Si è svolta in un clima di intensa partecipazione emotiva la presentazione del libro “Riprendiamoci l’Anima” di Domenico Contartese, che ha richiamato cittadini, lettori e appassionati del dibattito culturale e civile. Nel corso dell’incontro, l’autore ha affrontato temi profondi e attuali: l’anima smarrita della società contemporanea, una democrazia e una libertà percepite come ancora lontane dalla loro piena realizzazione, il ruolo della scuola che fatica a tornare spazio di fascino e crescita per i giovani, fino alla riflessione critica su una religione talvolta strumentalizzata per fini di potere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - San Giorgio Morgeto, partecipazione e riflessione alla presentazione del libro di Domenico Contartese Leggi anche: Quando la fede ridà vita all'arte: al via a San Giorgio Morgeto il restauro delle statue lignee Leggi anche: La presentazione del nuovo libro del prof. Giorgio Nardone edito da Ponte alle Grazie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Musica e Solidarietà: grande partecipazione al concerto di beneficenza del Lions Club Polistena Brutium - Calabria Reportage; Onore ad un eroe d'altri tempi: celebrato il 66° della morte del Carabiniere Pasquale Camarda; San Giorgio Morgeto, Encomio di Riconoscenza al parroco don Antonio Sorrentino; II memorial “Adriano Raso” al Castello degli Dei di San Giorgio Morgeto. 'Ndrangheta: ex sindaco San Giorgio,viaggi Prettico da amici - I viaggi di Nicola Prettico a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) erano legati al fatto che lui "aveva amici giù, lo invitavano tutti. tg24.sky.it Pro Loco Morgetia APS. Auni · Twinkling Lights. Presepe Vivente dei Bambini 26 e 28 dicembre San Giorgio Morgeto #prolocomorgetia #presepeviventedeibambini #sangiorgiomorgeto #presepevivente - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.