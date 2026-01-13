Unimore la Drssa Sabrina Cuoghi premiata per la ricerca su terapie innovative per la retinite pigmentosa

Unimore comunica con orgoglio il riconoscimento alla Dott.ssa Sabrina Cuoghi, dottoranda del programma Hiptech, premiata per il miglior poster alla ventiquattresima giornata della chimica dell’Emilia-Romagna. La ricerca, focalizzata su terapie innovative per la retinite pigmentosa, evidenzia l’impegno dell’ateneo nel campo delle neuroscienze e delle biotecnologie. Un risultato che testimonia l’eccellenza della ricerca scientifica condotta presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Importante riconoscimento per la ricerca di Unimore: la dott.ssa Sabrina Cuoghi, dottoranda del dottorato Hiptech, ha ottenuto il premio per il miglior poster alla ventiquattresima giornata della chimica dell’Emilia-Romagna, tenutasi a dicembre 2025 all’Università di Ferrara.Il riconoscimento è. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

