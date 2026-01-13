Retinite pigmentosa Strategie innovative accendono la speranza

La retinite pigmentosa rappresenta una sfida importante nel campo delle malattie degenerative della vista. Recenti innovazioni nella ricerca offrono nuove prospettive di trattamento e speranza. Unimore, attraverso il lavoro della dott.ssa Sabrina Cuoghi, ha ricevuto un riconoscimento significativo per il suo contributo scientifico alla lotta contro questa condizione. Questo premio sottolinea l’impegno e l’avanzamento della ricerca nel migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti.

Importante riconoscimento per la ricerca di Unimore: la dott.ssa Sabrina Cuoghi, dottoranda Hiptech, ha ottenuto il premio per il miglior poster alla XXIV Giornata della Chimica dell'Emilia-Romagna. Il riconoscimento è stato conferito per uno studio di ricerca innovativo nel campo della nanomedicina applicata alle patologie oculari, focalizzato sullo sviluppo di strategie avanzate e non invasive di drug delivery per il trattamento della retinite pigmentosa autosomica dominante (adRP). Si tratta di una rara malattia genetica causata da mutazioni nel gene della rodopsina – tra cui la variante P23H – responsabili di malripiegamento proteico e progressiva degenerazione dei fotorecettori.

