Cnr – Retinite pigmentosa nuova terapia rallenta la progressione

Una nuova speranza arriva dalla ricerca italiana: uno studio del Cnr di Pisa ha sviluppato una terapia innovativa che rallenta significativamente la degenerazione dei coni della retina e la perdita della vista causate dalla Retinite Pigmentosa, offrendo un passo avanti importante nella cura di questa malattia rara e progressiva.

Uno studio dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-In) ha messo a punto un trattamento in grado di rallentare sensibilmente la degenerazione dei coni della retina e la perdita della vista indotte dalla Retinite Pigmentosa. Una rara malattia genetica che porta progressivamente alla perdita della vista: colpisce inizialmente i bastoncelli (le cellule della retina che ci permettono di vedere al buio) e, successivamente, anche i coni, responsabili della visione diurna e dei dettagli. Quando i coni degenerano, la qualità della vita dei pazienti peggiora drasticamente, poiché la lettura, il riconoscimento dei volti e la percezione dei colori vengono meno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

