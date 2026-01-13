Conor McGregor ha condiviso su Instagram che il suo matrimonio con Dee Devlin è stato pianificato secondo una volontà superiore. Racconta di aver ricevuto una lettera dal Vaticano che ha accelerato i preparativi, interpretando questo come un segno divino. Le nozze si sono svolte il 12 dicembre alle 12:12, simbolo di un piano che, a suo avviso, è stato guidato da Dio.

Il matrimonio di Conor McGregor e Dee Devlin è frutto della volontà di Dio. Ne è certo il lottatore di Mma, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post scrivendo scrivendo delle sue nozze e di un piano divino: “ Ho sposato l’amore della mia vita, Dee, il 12 del 12, esattamente alle 12:12. Ci siamo sposati nella Cappella di Santo Stefano degli Abissini, la chiesa più antica del Vaticano” ha dichiarato il 47enne. L’irlandese ha detto “sì” alla sua dolce metà 151 giorni dopo il suo compleanno, il numero che in gematria (ossia l’antico sistema numerologico ebraico che assegna valori numerici alle lettere dell’alfabeto) si riferisce al nome di Gesù Cristo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una lettera dal Vaticano mi ha chiesto di anticipare il mio matrimonio: non è una coincidenza, la mano di Dio ha guidato ogni dettaglio”: le parole di Conor McGregor

