Conor McGregor si sposa | il matrimonio in gran segreto a Città del Vaticano ma la Santa Sede non approva

Conor McGregor ha celebrato un matrimonio segreto a Città del Vaticano con la sua storica fidanzata, Dee Devlin. La cerimonia, avvolta nel massimo riserbo, ha attirato l'attenzione dei media, anche se la Santa Sede non ha espresso approvazione. Un evento che segna un importante passo nella vita privata del noto fighter irlandese.

Conor McGregor si sposa. Il famoso lottatore di Mma convola a nozze con la sua Dee Devlin, fidanzata storica dell’irlandese. A fare da cornice al matrimonio dei due sarà Città del Vaticano. Il “sì” del lottatore e la sua dolce metà non era stato preannunciato. La coppia ha voluto mantenere il massimo riserbo a riguardo, per non attirare occhi indiscreti in un giorno importante per i due. La notizia è stata riportata dall’ Irish Independent la mattina del 12 dicembre. Il fulmine a ciel sereno – se così si può considerare – sul matrimonio arriva dallo Stato vaticano. La Santa Sede, infatti, ha espresso riluttanza sull’unione del lottatore e la consorte visti i precedenti di McGregor. Ilfattoquotidiano.it

Conor McGregor si sposa oggi a Roma in gran segreto, c’è preoccupazione in Vaticano - Conor McGregor sposerà oggi in Vaticano, nella Chiesa di Santo Stefano Degli Abissini, la sua compagna di lunga data Devlin Dee ... fanpage.it