Conor McGregor | Ho spostato il matrimonio dopo una richiesta dal Vaticano C'è un piano divino

Conor McGregor ha condiviso dettagli sul suo matrimonio a Roma, menzionando una richiesta proveniente dal Vaticano. L’atleta ha dichiarato che la decisione di spostare la cerimonia è stata influenzata da un elemento di natura divina. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante su un evento privato, evidenziando come anche le decisioni personali possano essere soggette a considerazioni più profonde e inaspettate.

Conor McGregor: "Mayweather, quando sarai pronto per quel combattimento di MMA promesso, sarò qui ad aspettarti". La leggenda della UFC si sta preparando per un possibile ritorno nell'ottagono, ma ha intenzione di farlo in grande stile e contro un av

