Conor McGregor | Ho spostato il matrimonio dopo una richiesta dal Vaticano C'è un piano divino

Conor McGregor ha condiviso dettagli sul suo matrimonio a Roma, menzionando una richiesta proveniente dal Vaticano. L’atleta ha dichiarato che la decisione di spostare la cerimonia è stata influenzata da un elemento di natura divina. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante su un evento privato, evidenziando come anche le decisioni personali possano essere soggette a considerazioni più profonde e inaspettate.

Conor McGregor ha rivelato ulteriori dettagli sul suo matrimonio a Roma, raccontando anche di una richiesta esplicita arrivata dal Vaticano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

