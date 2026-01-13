Oggi segniamo un momento importante per il territorio e il polo nautico, con l’avvio ufficiale dei lavori di palancolatura lungo il Canale dei Navicelli. Questa fase rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’area, aprendo nuove opportunità di crescita e miglioramento infrastrutturale. Un traguardo che testimonia l’impegno verso un futuro più sostenibile e connesso per la comunità locale.

"È una data storica perché segna l’avvio concreto dei lavori di palancolatura lungo il Canale dei Navicelli. Un passaggio fondamentale, reso possibile grazie a un emendamento approvato nel 2024, che ha consentito di intercettare 30 milioni di euro complessivi per questa infrastruttura strategica ". Non usa mezzi termini il sindaco, Michele Conti, per celebrare l’avvio dei lavori spiegando che l’intervento "consentirà di aumentare il pescaggio del canale e di migliorare in modo significativo la navigabilità, riducendo le criticità operative e permettendo la movimentazione di imbarcazioni sempre più grandi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una data storica per il territorio e il polo nautico"

Leggi anche: Ascoltiamo il futuro, speciale Lanciano Progress 2025: Il Polo Italiano Formazione Lavoro e il Polo Fama raccontano il territorio

Leggi anche: Norcia, una data storica: riapre la Basilica di San Benedetto nove anni dopo il sisma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Una data storica per il territorio e il polo nautico; A Cerisano nasce il Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l’Audiovisivo; A Cerisano nasce il Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l'Audiovisivo: il Conservatorio di Cosenza prende sede a Palazzo Sersale - Calabria Reportage; Cerisano inaugura il Polo tecnologico che porta musica e audiovisivo nel borgo · CosenzaChannel.it.

A Cerisano nasce il Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l’Audiovisivo - COSENZA Il 16 gennaio 2025 segna una data storica per Cerisano e per l’intero territorio provinciale: alle ore 18:00, a Palazzo Sersale, verrà inaugurato il nuovo Polo Tecnologico e di Ricerca per la ... corrieredellacalabria.it