Ascoltiamo il futuro speciale Lanciano Progress 2025 | Il Polo Italiano Formazione Lavoro e il Polo Fama raccontano il territorio

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove vanno la formazione e l’occupazione in Abruzzo, in particolare nella provincia di Chieti e nella città di Lanciano? Nasce da questa domanda Ascoltiamo il FuturoSpeciale Lanciano Progress 2025, promosso dal Polo Italiano Formazione Lavoro insieme al Polo Fama di Lanciano, entrambi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

