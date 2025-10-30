Nove anni esatti dopo il terremoto che la ridusse in macerie, la Basilica di San Benedetto a Norcia torna a vivere. Era il 30 ottobre 2016 quando la violenza del sisma distrusse gran parte della città, lasciando in piedi solo la facciata dell’antico luogo di culto, simbolo di fede, cultura e speranza. Oggi, a distanza di nove anni, Norcia ritrova il suo cuore. La riapertura della Basilica segna una tappa storica non solo per la Valnerina e per l’Umbria, ma per l’intera Italia. Il complesso restauro, curato da Cobar Spa, è stato completato con due mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista per fine dicembre 2025, restituendo ai cittadini e ai fedeli un capolavoro architettonico ricostruito con rigore, rispetto e fede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Norcia, una data storica: riapre la Basilica di San Benedetto nove anni dopo il sisma