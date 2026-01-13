Un racconto per immagini e pubblicità Ma non solo Perché vedere stasera in tv il documentario Oliviero Toscani - Chi mi ama mi segua

Poche persone hanno saputo influenzare l’immaginario collettivo come Oliviero Toscani. Più di un fotografo. Un artista che usava l’immagine per dire altro. Per raccontare altro. In un mondo che stava per esplodere. Come mostra la clip, che vi mostriamo qui sopra, di Chi mi ama mi segua. Il documentario in arrivo su Sky Arte stasera in tv alle ore 21.15, visibile in contemporanea streaming su Now e disponibile on demand. Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua non è solo un film documentario. Vuole essere un viaggio dentro la visione di un artista che ha sfidato le convenzioni e aperto nuove strade alla comunicazione visiva. 🔗 Leggi su Amica.it

