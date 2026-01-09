‘Oliviero Toscani Chi mi ama mi segua’ |  dal 13 gennaio su Sky Arte il documentario sul fotografo italiano

Dal 13 gennaio su Sky Arte, alle ore 21.15, arriva il nuovo documentario Sky Original dedicato a Oliviero Toscani. Un'occasione per approfondire la vita e il percorso di uno dei fotografi italiani più influenti, attraverso immagini e testimonianze che ne raccontano il lavoro e la filosofia. Un’occasione per conoscere meglio un artista che ha segnato la storia della fotografia contemporanea.

In arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “ Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua “, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e testimonianze inedite, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo. Immagini e video inediti dall’archivio privato di Oliviero Toscani. Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

