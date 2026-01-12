‘Oliviero Toscani Chi mi ama mi segua’ il trailer del documentario su Sky Arte

Il 13 gennaio alle 21.15, Sky Arte presenta il nuovo documentario Sky Original

Arriva su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15 il nuovo documentario Sky Original “ Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua ”, un’opera che racconta la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei fotografi italiani più influenti del Novecento. Attraverso un racconto intimo e testimonianze inedite, il documentario restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere profondamente sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo. Alla regia c’è Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Rocco Toscani ricorda il padre Oliviero Toscani, un uomo non facile, ma geniale. «Cosa mi manca di più La sua energia, il coraggio di lanciarsi su cose che non conosceva, l’atteggiamento sempre positivo» @Corriere x.com

Kirsti Moseng: «Mio marito Oliviero Toscani un genio, l'Italia non l'ha capito. Il nostro primo incontro Disse "volevo una modella, non una contadina"» - facebook.com facebook