Lucca | inaugurato nuovo ponte sul Serchio Come cambia la viabilità

A Lucca, il nuovo ponte sul Serchio è stato ufficialmente inaugurato il 23 dicembre 2025. L'apertura delle luci a led evidenzia la struttura, che modifica significativamente la viabilità locale. Questa opera rappresenta un intervento importante per migliorare la mobilità e la sicurezza nella zona, offrendo un collegamento più efficiente tra le aree circostanti. La nuova infrastruttura si inserisce nel contesto di sviluppo e riqualificazione della rete viaria della provincia.

L’accensione delle luci a led delle grandi arcate del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, ha sancito l’inaugurazione ufficiale oggi, 23 dicembre 2025, della grande opera infrastrutturale realizzata dalla Provincia di Lucca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

