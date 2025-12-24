Lucca | inaugurato nuovo ponte sul Serchio Come cambia la viabilità

A Lucca, il nuovo ponte sul Serchio è stato ufficialmente inaugurato il 23 dicembre 2025. L'apertura delle luci a led evidenzia la struttura, che modifica significativamente la viabilità locale. Questa opera rappresenta un intervento importante per migliorare la mobilità e la sicurezza nella zona, offrendo un collegamento più efficiente tra le aree circostanti. La nuova infrastruttura si inserisce nel contesto di sviluppo e riqualificazione della rete viaria della provincia.

L’accensione delle luci a led delle grandi arcate del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, ha sancito l’inaugurazione ufficiale oggi, 23 dicembre 2025, della grande opera infrastrutturale realizzata dalla Provincia di Lucca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca: inaugurato nuovo ponte sul Serchio. Come cambia la viabilità Leggi anche: Il ponte che cambia Lucca: inaugurato l’attraversamento sul Serchio, spettacolo al taglio del nastro Leggi anche: Pronto il nuovo ponte sul Serchio, l’inaugurazione il 23 dicembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il 23 dicembre l’inaugurazione del nuovo ponte sul Serchio. Cerimonia al crepuscolo con l’accensione delle luci; Lucca, inaugurazione nuovo ponte sul Serchio con il presidente Giani; Lucca, martedì 23 dicembre, Giani all’inaugurazione del nuovo ponte sul Serchio; Il “Nessun Dorma“ per il nuovo ponte. I dettagli dell’evento di inaugurazione. Lucca, inaugurato il nuovo ponte sul fiume Serchio - L’accensione delle suggestive e scenografiche luci a led delle grandi arcate del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, ha sancito l’inaugurazione ufficiale della grande opera infrastrutturale realiz ... toscanaoggi.it Il ponte che cambia Lucca: inaugurato l’attraversamento sul Serchio, spettacolo al taglio del nastro - L’opera è costata 27 milioni e rivoluziona l’assetto viario della città, con un miglior collegamento anche con l’ospedale San Luca, nell’ambito della costruzione del nuovo asse suburbano ... msn.com

Inaugurato il nuovo ponte sul Serchio; apre al transito da mercoledì mattina - L’accensione delle luci tricolori ha sancito l’inaugurazione ufficiale del nuovo ponte sul Serchio realizzato dalla Provincia di Lucca. noitv.it

Inaugurata la nuova Jeep della Polizia Locale Questa mattina, nel Comune di Lucca Sicula, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Locale. Si tratta di una Jeep Limited, equipaggiata con tutti gli accessori necessari per render - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.