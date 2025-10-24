Maltempo nel pisano disagi a Vecchiano e nella zona di Filettole E’ passata la piena del Serchio
Pisa, 24 ottobre 2025 - Maltempo e vento forte. A Vecchiano ci sono stati alcuni disagi, sorpattutto nella frazione di Filettole, in via Brunelleschi e in via della Pieve, e in una serie di zone limitrofe. Il sindaco Massimiliano Angori è stato in contatto con ill Genio Civile. Al quale ha scritto "per capire se i lavori in corso sul Rio Rotina (autorizzati dallo stesso Genio) e che hanno ridotto il rischio idraulico alla scuola elementare, possono aver influito sull’evento, che è stato molto intenso proprio sulla frazione. Chiederemo una verifica". L'allerta arancio per il vento ha portato alla chiusura di Via del Mare fino alle ore 6 del 24 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
