Umberto Marzorati di Cantù | è lui il pensionato morto schiacciato da un tronco a Figino Serenza

Umberto Marzorati, 70 anni di Cantù, è la vittima di un incidente avvenuto a Figino Serenza. La sua morte è stata confermata nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stato trovato privo di vita nei boschi di via Tagliamento. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un tronco, è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Si chiamava Umberto Marzorati l'uomo di 70 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri a Figino Serenza. La scoperta del pensionato canturino privo di vita è arrivata poco dopo le 18, quando ormai il buio aveva avvolto i boschi alla periferia di Figino Serenza, nella zona di via Tagliamento. È stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Figino Serenza, uomo muore schiacciato da una pianta Leggi anche: Figino Serenza, settantenne muore schiacciato da una pianta nel bosco di via Tagliamento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Travolto da un tronco mentre tagliava i rami per farne legna: morto a 70 anni Umberto Marzorati milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.