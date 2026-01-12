Figino Serenza uomo muore schiacciato da una pianta

Un uomo di 70 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Figino Serenza, in provincia di Como. La tragedia si è verificata a causa di un incidente con una pianta, che ha causato il suo schiacciamento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 70 anni è morto, nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio, a Figino Serenza, in provincia di Como. Secondo quanto riferito da Areu, l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pianta mentre si trovava all'interno del bosco. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre agli uomini del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.itImmagine generica

Figino Serenza, tragedia nel bosco: 70enne muore schiacciato da una pianta durante lavori agricoli.

