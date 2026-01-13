Ultimissime Juve LIVE | Miretti ha deciso il suo futuro le novità su Frattesi

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale: Miretti ha scelto il suo futuro e ci sono novità su Frattesi. Questa pagina riassume gli eventi principali delle ultime ore in casa bianconera, offrendo un quadro chiaro e preciso sulle novità più recenti. Restate con noi per gli aggiornamenti più importanti sulla squadra, senza enfasi o sensazionalismi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 gennaio 2026. Miretti Juve, arriva la decisione definitiva del club sul futuro del centrocampista. Miretti Juve, arriva la decisione definitiva del club sul futuro del centrocampista. Le ultime sul classe 2003 che ha brillato con Sassuolo e Cremonese Frattesi Juve, Comolli non molla la pista che porta al centrocampista dell’Inter: le ultime sulla trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Miretti ha deciso il suo futuro, le novità su Frattesi Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: l’entità degli infortuni di Conceicao e Kelly, novità su Frattesi Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha deciso di operarsi, bianconeri in apprensione per le condizioni di Gatti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo; Juventus-Cremonese LIVE; Juve-Cremonese, è festa bianconera: allo Stadium finisce 5-0. Tutte le dichiarazioni; La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma. Miretti ‘nuovo’ rinforzo: conquista Spalletti e la Juve lo blinda | CM.IT - La Juventus toglie dal mercato Fabio Miretti dopo le ultime prestazioni: il giovane centrocampista ha convinto la dirigenza e Spalletti ... calciomercato.it

Miretti resta alla Juventus: fuori dal mercato e sempre più centrale nel progetto di Spalletti - Come riportato da TMW, il club bianconero ha deciso di togliere il centrocampista dal mercato dopo il gol al Sassuolo della scorsa settimana e la buona prova ... tuttojuve.com

Le pagelle di Juventus-Cremonese 5-0: Miretti 'uomo Spalletti', David ufficialmente sbloccato - 0 con le pagelle della partita: il migliore e Miretti, giocatore che ha permesso anche il cambio ... eurosport.it

Le ultimissime sulla #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook

Le ultimissime sulla #Juve Gli aggiornamenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.