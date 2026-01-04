Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: si approfondiscono le recenti condizioni di Conceicao e Kelly, con particolare attenzione all’entità dei loro infortuni. Inoltre, si forniscono le ultime novità riguardanti Frattesi, per offrire un quadro completo delle notizie più recenti in casa bianconera. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti quotidiani sulla Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 gennaio 2026. Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da.». Ore 20.30 – Frattesi alla Juventus, parla Marotta: «Cessione? Siamo aperti a parlarne. Nessuna offerta ricevuta da.». Le parole del presidente nerazzurro Theo Hernandez Juventus: realtà o fantasia? Cosa c’è dietro alle voci sull’arrivo del terzino in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: l’entità degli infortuni di Conceicao e Kelly, novità su Frattesi

Leggi anche: Infortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Perin, Conceicao e Cabal lavorano ancora a parte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus-Lecce 1-1, risultato finale della partita di Serie A: McKennie risponde a Banda, gli highlights - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it