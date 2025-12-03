Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic ha deciso di operarsi bianconeri in apprensione per le condizioni di Gatti

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Juve, per Vlahovic intervento necessario: i tempi di recupero, chi sarà il sostituto, le scelte di Spalletti - Dusan Vlahovic verrà operato: il suo infortunio è simile a quello di De Bruyne. Riporta sport.virgilio.it

Juventus, guaio Vlahovic e festa Yildiz: i tempi di recupero del bomber, il web celebra il turco - Infortunio per Dusan Vlahovic: problema all’adduttore e rischio lungo stop. Riporta sport.virgilio.it

La rivoluzione di Yildiz parte da… Vlahovic ko: Spalletti, ecco il piano A della tua Juve - Il tecnico dei bianconeri apre alla nuova soluzione tattica: i nuovi compiti che potrebbe avere il gioello turco dopo l'infortunio del serbo ... Lo riporta tuttosport.com

Yildiz, Vlahovic e mercato: Juve, Chiellini dice tutto. "A gennaio pronti ma..." - Miretti ha parlato così nel pre partita: "La Coppa Italia è un obiettivo, poi ci serve trovare anche continuità. Si legge su tuttosport.com

Vlahovic via dalla Juve, l’infortunio stravolge i piani sul calciomercato: ci sono importantissime novità sul futuro del centravanti serbo - Vlahovic via dalla Juve, lo stop muscolare blocca il mercato di gennaio: i top club si defilano, il futuro tra rinnovo difficile e addio a zero slitta a giugno L’infortunio muscolare occorso a Dusan V ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Si legge su sport.sky.it