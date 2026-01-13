Tv Hbo Max è live in Italia | annunciate nuove produzioni italiane

Hbo Max, il servizio di streaming di Warner Bros. Discovery, è ora disponibile anche in Italia. La piattaforma offre una vasta gamma di contenuti, tra cui nuove produzioni italiane, ampliando l’offerta per il pubblico nazionale. L’arrivo di Hbo Max rappresenta un nuovo punto di riferimento nel panorama dello streaming, offrendo agli utenti un’alternativa per accedere a film, serie e contenuti originali in modo semplice e immediato.

Roma, 13 gen. (askanews) – Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è live in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, ora il pubblico italiano può accedere ai contenuti di Hbo, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro in un unico servizio. Hbo Max è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all'interno di Amazon Prime Video. Inoltre Tim è partner al lancio, rendendo Hbo Max disponibile per i clienti Timvision. Al debutto arriva in esclusiva streaming "A battle after another" del regista Paul Thomas Anderson e con protagonista Leonardo Di Caprio.

