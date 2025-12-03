HBO Max accende l’Italia con una nuova ondata di produzioni originali

Digital-news.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE PRODUZIONI ORIGINALI ITALIANE IN ARRIVO SU  HBO MAXLA PIATTAFORMA STREAMING DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY CHE SI ACCENDERÀ IN ITALIA IL 13 GENNAIO “PORTOBELLO” di MARCO BELLOCCHIO arriverà il 20 FEBBRAIO iniziate le riprese della serie sul caso MELANIA REA,diretta da STEFANO MORDINI con MARIA ESPOSITO e DANIELE RIENZO in arrivo due docu-serie: “GIN. 🔗 Leggi su Digital-news.it

hbo max accende l8217italia con una nuova ondata di produzioni originali

© Digital-news.it - HBO Max accende l’Italia con una nuova ondata di produzioni originali

Contenuti che potrebbero interessarti

HBO Max: come accedere dall'Italia e quali serie guardare - HBO Max si farà attendere ancora un po' in Italia: ma c'è un modo per accedervi e iniziare a guardare le sue serie TV migliori. Lo riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Hbo Max Accende L8217italia