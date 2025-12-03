HBO Max accende l’Italia con una nuova ondata di produzioni originali

LE PRODUZIONI ORIGINALI ITALIANE IN ARRIVO SU HBO MAXLA PIATTAFORMA STREAMING DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY CHE SI ACCENDERÀ IN ITALIA IL 13 GENNAIO “PORTOBELLO” di MARCO BELLOCCHIO arriverà il 20 FEBBRAIO iniziate le riprese della serie sul caso MELANIA REA,diretta da STEFANO MORDINI con MARIA ESPOSITO e DANIELE RIENZO in arrivo due docu-serie: “GIN. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HBO Max accende l’Italia con una nuova ondata di produzioni originali

