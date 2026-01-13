Turicchia lascia la Juventus il trasferimento alla Virtus Entella ora è ufficiale | il comunicato

La Juventus ha annunciato ufficialmente la cessione di Turicchia alla Virtus Entella. La società ha confermato il trasferimento, che rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del giocatore. Questa operazione rientra nelle strategie di mercato del club e offre a Turicchia l’opportunità di continuare la propria carriera in un ambiente competitivo. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club bianconero.

del club bianconero. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Riccardo Turicchia alla Virtus Entella. I bianconeri avranno una percentuale sulla futura rivendita. IL COMUNICATO – « Dopo otto stagioni trascorse in bianconero, Riccardo Turicchia saluta la Juventus: è ufficiale il passaggio alla Virtus Entella a titolo definitivo. Il giocatore classe 2003, arrivato a Torino nel 2018, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus – partito dall'Under 17 e diventato poi protagonista con la Primavera bianconera con cui ha raccolto complessivamente 65 presenze, condite con sette gol e otto assist.

Turicchia, niente Benevento? Manca l'accordo con la Juve - Juventus e Benevento non avrebbero ancora trovato un accordo per il trasferimento in Campania di Riccardo Turicchia, esterno classe 2003 attualmente in forza alla Next Gen: stando a ... tuttojuve.com

ufficialmente Riccardo Turicchia lascia la Juventus dopo 6 anni con il club. Grazie mille, Ricky. x.com

