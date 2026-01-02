Cancro al colon ed esercizio fisico | uno studio mostra gli effetti anti-tumorali dopo 10 minuti
Un recente studio pubblicato sull’International Journal of Cancer evidenzia come 10 minuti di esercizio fisico intenso possano avere effetti sui processi biologici associati al cancro al colon. La ricerca approfondisce come l’attività fisica possa influenzare segnali molecolari e la regolazione genica, offrendo spunti importanti per strategie di prevenzione e gestione della malattia.
Un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Cancer spiega come 10 minuti di attività fisica intensa possano influenzare i meccanismi biologici del cancro al colon, dall’invio di segnali molecolari nel sangue alla regolazione dei geni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alle donne serve meno esercizio fisico per stare bene, lo rivela uno studio incredibile
Leggi anche: Rivoluzione nella terapia per il cancro del colon-retto: al "de Bellis" bloccata la proteina che protegge le cellule tumorali
Massimo Di Maio (Aiom): “Attività fisica alleata contro i tumori”; Tumori: con l'attività fisica regolare cala il rischio di morire e quello di ammalarsi; Medicina, il 2025 che cambia la cura; Trump e la salute, la verità del presidente dall’aspirina al makeup: “Sto benissimo”.
Tumore al colon: fare esercizio in questi 2 momenti chiave può ridurre il rischio - L’attività fisica regolare è da tempo associata alla riduzione del rischio di varie malattie, compresi diversi tipi di cancro. blitzquotidiano.it
Tumore al colon, l'esercizio fisico può essere come un farmaco (o persino meglio)? - movimento funziona eccome: prescrivere l’esercizio fisico dopo la chirurgia per il tumore del colon- corriere.it
Tumore al colon, l'attività fisica dopo la chemio aumenta la sopravvivenza. Lo studio - Tre anni di esercizio fisico programmato e ben strutturato possono aiutare il processo di guarigione dei pazienti con tumore al colon. tg24.sky.it
https://www.corrieresalentino.it/2026/01/ricerca-sul-cancro-al-colon-airc-finanzia-il-progetto-unisalento-con-mezzo-milione-di-euro/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.