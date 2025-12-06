Tumore al colon come far crollare il rischio | Fatelo ogni mattina

Uno studio statunitense condotto dal Mass General Brigham su un vastissimo campione di oltre 150.000 persone seguite per diversi decenni ha evidenziato un possibile legame tra il consumo regolare di yogurt e la riduzione del rischio di una forma particolarmente aggressiva di cancro del colon-retto. La ricerca ha analizzato i dati di 121.000 donne del Nurses’ Health Study e 51.000 uomini dell’ Health Professionals Follow-up Study, concentrandosi sull’incidenza dei tumori del colon in relazione alle abitudini alimentari, in particolare all’assunzione di yogurt. Secondo i risultati, consumare almeno due porzioni di yogurt a settimana è associato a una riduzione di circa il 20% del rischio di sviluppare il tumore del colon prossimale positivo al batterio Bifidobacterium, una variante considerata più difficile da diagnosticare precocemente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tumore al colon, come far crollare il rischio: “Fatelo ogni mattina”

