Trump agli iraniani | Continuate a protestare l’aiuto è in arrivo

Donald Trump ha rivolto un messaggio agli iraniani, invitandoli a proseguire le proteste e a prendere il controllo delle istituzioni. Attraverso un commento pubblico, l’ex presidente ha sottolineato l’importanza di mantenere la mobilitazione e ha promesso che chi compie abusi o uccide sarà ritenuto responsabile. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e sociali in Iran, alimentando il dibattito internazionale sulla repressione e sul futuro del paese.

«Patrioti iraniani, continuate a manifestare. Prendete il controllo delle istituzioni. Segnate i nomi di chi uccide e abusa, pagheranno un prezzo alto. Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando l'insensata uccisione dei manifestanti non si fermerà. L'aiuto è in arrivo ». Lo ha scritto Donald Trump su Truth, esortando gli iraniani anti-regime a continuare a scendere in strada a manifestare ( rischiando la vita ) e al tempo stesso minacciando ancora Teheran. Mosca: «Inaccettabili le minacce degli Usa all'Iran». La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che «le minacce di Washington di lanciare nuovi attacchi militari contro l'Iran sono categoricamente inaccettabili ».

