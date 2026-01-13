Trump proteste in Iran e crisi in Venezuela | Trentini-Burlò atterrati a Roma mercoledì incontro su Groenlandia News dal mondo in diretta

Le notizie internazionali di oggi includono proteste in Iran, la crisi in Venezuela e l’arrivo a Roma dei rappresentanti Trentini-Burlò. Mercoledì si terrà un incontro tra funzionari statunitensi e danesi sulla questione Groenlandia. In questa sintesi aggiornata, si forniscono dettagli sugli sviluppi più recenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli avvenimenti in corso nel mondo.

Proteste in Iran, le vittime sarebbero centinaia e Trump valuta un altro intervento militare dopo quello in Venezuela - Mentre le proteste entrano nella terza settimana, il bilancio delle vittime è drammatico anche se le cifre sono difficili da verificare a causa del blackout di Internet. wired.it

Trump avverte: possibili azioni militari contro le proteste in Iran - Le recenti manifestazioni in Iran hanno suscitato un forte interesse a livello internazionale, con l'ex presidente Trump che mette in guardia su potenziali conseguenze gravi. notizie.it

Mentre #Trump annuncia misure economiche drastiche, in #Iran continuano le #proteste antigovernative con un bilancio di oltre 600 #morti e 10.000 #arresti - facebook.com facebook

Teheran spegne Internet nel mezzo delle proteste e Trump valuta l'uso del servizio di connettività satellitare di Musk. Il blackout digitale iraniano ha anche schierato jammer militari per bloccare l'accesso a #Starlink. L'articolo di @Chiara_Rossi3 x.com

