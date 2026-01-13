Trump proteste in Iran e crisi in Venezuela | Trentini-Burlò atterrati a Roma mercoledì incontro su Groenlandia News dal mondo in diretta
Le notizie internazionali di oggi includono proteste in Iran, la crisi in Venezuela e l’arrivo a Roma dei rappresentanti Trentini-Burlò. Mercoledì si terrà un incontro tra funzionari statunitensi e danesi sulla questione Groenlandia. In questa sintesi aggiornata, si forniscono dettagli sugli sviluppi più recenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli avvenimenti in corso nel mondo.
Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno la controparte della Danimarca per la questione Groenlandia. Atterrati all'aeroporto di Ciampino Trentini e Burlò. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Centinaia di morti e migliaia di arresti, Teheran convoca gli ambasciatori europei - Ong: 646 morti da inizio proteste; L'Iran tra proteste e blackout: come si è arrivati a questo e perché Trump minaccia di intervenire.
