Trump proteste in Iran e crisi in Venezuela | mercoledì incontro Usa-Danimarca su Groenlandia oggi Trentini-Burlò in Italia News dal mondo in diretta

Le notizie globali di oggi includono proteste in Iran, la crisi in Venezuela e l’incontro tra Usa e Danimarca sulla Groenlandia. In Italia, si svolge la partita Trentini-Burlò. Un aggiornamento continuo sugli eventi più rilevanti a livello internazionale e nazionale.

Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno la controparte della Danimarca per la questione Groenlandia. Oggi Alberto Trentini e Mario Burlò tornano in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trentini e Burlò attesi oggi in Italia, il ritorno a casa dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela Leggi anche: Iran, nuova notte di proteste. Il presidente del Parlamento: “Se attaccati colpiremo USA e Israele”, le news in diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; L'Iran tra proteste e blackout: come si è arrivati a questo e perché Trump minaccia di intervenire; Centinaia di morti e migliaia di arresti, Teheran convoca gli ambasciatori europei - Il figlio dello scià: abbiamo un piano per il dopo-ayatollah. Trump avverte: possibili azioni militari contro le proteste in Iran - Le recenti manifestazioni in Iran hanno suscitato un forte interesse a livello internazionale, con l'ex presidente Trump che mette in guardia su potenziali conseguenze gravi. notizie.it

Bagno di sangue in Iran, bagno di sangue: Trump valuta l'attacco. Il bilancio, le proteste e i «nemici di Dio» - Mentre l'Iran alza il tiro, giunti ormai al diciasettesimo giorno di proteste in tutto il paese, la repressione si trasforma in un bagno di sangue con centinaia di morti, 2000 denuncia ... leggo.it

Proteste in Iran, le vittime sarebbero centinaia e Trump valuta un altro intervento militare dopo quello in Venezuela - Mentre le proteste entrano nella terza settimana, il bilancio delle vittime è drammatico anche se le cifre sono difficili da verificare a causa del blackout di Internet. wired.it

Trump 2026: Groenlandia, Venezuela e Iran - Analisi Geopolitica

Il regime di Teheran spegne Internet nel mezzo delle proteste e il presidente Usa Trump sta valutando una serie di possibili opzioni. Al centro del confronto anche l'uso del servizio di connettività satellitare di Elon Musk. Il blackout digitale iraniano ha anche sc - facebook.com facebook

Teheran spegne Internet nel mezzo delle proteste e Trump valuta l'uso del servizio di connettività satellitare di Musk. Il blackout digitale iraniano ha anche schierato jammer militari per bloccare l'accesso a #Starlink. L'articolo di @Chiara_Rossi3 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.