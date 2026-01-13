Trump proteste in Iran e crisi in Venezuela | alle 08 | 30 Trentini-Burlò arrivano in Italia mercoledì incontro su Groenlandia News dal mondo in diretta

Le notizie dal mondo aggiornate in tempo reale: proteste in Iran, crisi in Venezuela e gli ultimi sviluppi internazionali. Mercoledì, alle 08:30, Trentini e Burlò arrivano in Italia, mentre è previsto un incontro tra funzionari dell'amministrazione Trump e rappresentanti danesi sulla questione Groenlandia. Un quadro complesso che richiede attenzione costante alle evoluzioni geopolitiche e alle dinamiche globali.

