Venezuela liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati ufficialmente rilasciati in Venezuela. La notizia è stata confermata questa mattina dai rappresentanti italiani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni, che hanno espresso gratitudine alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. La vicenda si conclude con un esito positivo, portando a una risoluzione che riporta alla normalità la situazione dei due cittadini italiani.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati rilasciati. Lo hanno comunicato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni ringraziando la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez. Un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa e dovrebbero fare ritorno in Italia tra stasera e domani mattina. " Stanno bene. Ho parlato con loro appena arrivati nella sede diplomatica italiana a Caracas, sono molto contenti ovviamente ma li ho trovati su di morale, siamo molto felici di questo risultato ottenuto", ha detto il vicepresidente del Consiglio ai microfoni di SkyTg24.

